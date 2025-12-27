Белоусов поздравил бойцов с освобождением Степногорска
Редакция сайта ТАСС
18:06
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего ордена Кутузова полка с освобождением населенного пункта Степногорск Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В упорных боях с противником на ореховском направлении воины-десантники проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле", - сказано в телеграмме министра обороны РФ.
Белоусов поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил убеждение, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность.