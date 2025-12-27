Путин: военным есть чем порадовать граждан насчет результатов в зоне СВО

Президент рассказал об этом во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российским военным есть чем порадовать граждан в плане результатов в зоне СВО. Об этом он рассказал во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан", - сказал Путин.

По словам президента, "есть результаты". "Поговорим об этом, разумеется, и подумаем о наших ближайших задачах, задачах на ближайшую перспективу", - добавил он, попросив командующих группировками "Центр" и "Восток" доложить о текущей обстановке на вверенных им участках фронта, о результатах выполнения боевой задачи подчиненными им войсками. "Но сначала, как у нас и заведено на предыдущих совещаниях подобного рода, прошу начальника Генерального штаба доложить о ситуации в целом на линии боевого соприкосновения", - передал президент слово Валерию Герасимову.