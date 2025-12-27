ТАСС: ВСУ отошли на исходные позиции у Вильчи после неудачных контратак

Противник понес потери, сообщили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ВСУ после двух неудачных контратак в районе Вильчи Харьковской области с потерями отошли на исходные позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"ВСУ силами 58-й отдельной мотопехотной бригады провели две контратаки на позиции бойцов "Севера" на южной окраине Вильчи. В результате комплексного огневого поражения обе атаки отражены, противник с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.