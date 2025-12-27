В Запорожской области более 6,7 тыс. человек остаются без света после атаки ВСУ

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что работа по восстановлению электричества продолжается

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 6,7 тыс. абонентов остаются обесточенными в Запорожской области после атаки дрона ВСУ, работа по восстановлению электричества продолжается. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Электроснабжение Приазовского муниципального округа практически восстановлено, работы продолжаются на трех улицах села Строгановка. В Каменско-Днепровском муниципальном округе электроснабжение восстановлено в селах Водяное, Днепровка, Мичурина. Остаются обесточенными 6 739 абонентов. Энергетики продолжают работу", - написал он в своем Telegram-канале.

26 декабря губернатор сообщал, что из-за атаки БПЛА противника нарушено штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская и ближайших населенных пунктов. Помимо этого, Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по сетям в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, в результате без электричества остались более 14 тыс. абонентов.