Путин: продвижение ВС РФ сводит к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ

Глава государства провел совещание на одном из командных пунктов в зоне спецоперации

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российское наступление в Донбассе идет такими темпами, что сводит к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с этих территорий. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО.

"Сегодня судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий, фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям", - отметил верховный главнокомандующий.