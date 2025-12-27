Герасимов сообщил, что ВС РФ ведут наступление на всех направлениях

Начальник Генштаба добавил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки остановить продвижение российских сил

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска наступают на всех направлениях в зоне проведения СВО. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Товарищ верховный главнокомандующий, войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение", - сказал он.