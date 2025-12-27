Над Кубанью и Адыгеей за ночь сбили семь украинских БПЛА

Беспилотники были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за ночь семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Краснодарского края и три БПЛА - над территорией Республики Адыгея", - сказали в Минобороны.