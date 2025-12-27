Группировка "Центр" поразила бригаду "Азов"
Редакция сайта ТАСС
09:08
обновлено 09:14
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" в течение суток нанесли поражение бригаде специального назначения "Азов" (признан в РФ террористической организацией), сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.