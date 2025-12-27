В ДНР назвали потери от ФАБов причиной бегства ВСУ из штаба в Гуляйполе

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что решение о бегстве в ВСУ было принято ближе к середине декабря

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Причиной бегства солдат 102-й отдельной бригады территориальной обороны Украины из штаба в Гуляйполе стали потери от ударов ФАБов. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, потери ВСУ на этом участке фронта в результате атак только в начале декабря составили несколько десятков человек личного состава.

"Причиной бегства 102-й бригады из штаба в Гуляйполе стали ФАБы и большие потери из-за них. Ежедневно по Гуляйполю прилетает по несколько ФАБов различной мощности и каждый раз потери противника составляют минимум 6 человек, а максимальное количество - почти 30. По моей информации, интенсивность этих ударов, большие потери и привели к бегству. Только в начале декабря бригада единоразово потеряла несколько десятков человек", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что решение о бегстве в ВСУ было принято ближе к середине декабря.