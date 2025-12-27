Эксперт Юрченко: после освобождения Гуляйполя позиции ВС РФ серьезно улучшатся

Депутат законодательного собрания Запорожской области заявил, что населенный пункт является идеологически важным для всех запорожцев

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Освобождение Гуляйполя серьезно улучшит позиции Вооруженных сил Российской Федерации на запорожском направлении. Такое мнение в комментарии ТАСС выразил депутат законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Гуляйполе - это традиции запорожского войска, это идеологически важный пункт для всех запорожцев. Это казачья вольница. Мы понимаем, насколько тяжело эта победа далась. С самого начала СВО там строили укрепрайон и достаточно сильный. Ждем теперь серьезных изменений на фронте и серьезного улучшения позиций наших войск на запорожском направлении, поскольку это очень важный стратегический плацдарм", - подчеркнул он.

Ранее ТАСС сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад об освобождении Гуляйполе в Запорожской области. По данным Министерства обороны Российской Федерации, армия России зачистила в Гуляйполе свыше семи тысяч зданий.