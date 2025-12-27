ТАСС: из ВСУ за 2025 год дезертировали более 200 тыс. человек

Это примерно равно четвертой части численности всех Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Общее число военных, дезертировавших или ушедших в "самоволку" из ВСУ в 2025 году, составляет более 200 тыс., что примерно равно четвертой части численности всех вооруженных сил, следует из подсчетов ТАСС.

Правоохранительные органы Украины с ноября прекратили публиковать данные о количестве зафиксированных случаев дезертирства и "самоволки" после того, как в октябре этот показатель достиг рекордной цифры - около 19,6 тыс. человек. При этом на начало года он составлял в среднем 17-18 тыс. человек в месяц, то есть за 10 месяцев поток дезертиров вырос примерно еще на 1 тыс. человек.

Точных данных за ноябрь и декабрь нет. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 18 декабря заявлял, что из украинской армии ежемесячно дезертируют до 30 тыс. человек. Некоторые представители Киева, не называя точных цифр, также отмечали, что поток дезертиров не снизился.

По подсчетам ТАСС на основе данных Государственного бюро расследований Украины и офиса генерального прокурора, с января по октябрь включительно число покинувших ряды ВСУ составляло более 176 тыс. С учетом тенденций ежемесячного роста количества дезертиров всего по итогам года их насчитывается не менее 214 тыс., возможно - более 230 тыс. Численность ВСУ при этом составляет, по заявлениям представителей Киева, около 800 тыс. человек.

На Украине на фоне массового дезертирства и "самоволки", которые зачастую происходят уже во время пребывания мобилизованного в учебной части, сложился рынок нелегальных услуг по уклонению от военной службы. Организация бегства из части, по материалам уголовных дел, стоит от $7 тыс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.