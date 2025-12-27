Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области

Президенту России также отчитались об освобождении Димитрова в ДНР

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Командующие группировками войск "Центр" и "Восток, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкая Народная Республика и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении.