Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области
Редакция сайта ТАСС
17:10
обновлено 17:14
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Командующие группировками войск "Центр" и "Восток, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкая Народная Республика и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении.