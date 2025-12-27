ВС РФ за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск

По информации Минобороны, уничтожено до 60 боевиков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска за сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины с целью прорыва в Купянск. Уничтожено до 60 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа", - сообщили в военном ведомстве.