ТАСС: в Харькове поражено производство ракет для ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:31
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ поражен на машиностроительном заводе в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении ударами высокоточного оружия поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ на территории машиностроительного завода в Харькове", - сказал собеседник агентства.