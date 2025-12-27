ТАСС: в Харькове поражено производство ракет для ВСУ

Высокоточное оружие нанесло удары по цеху машиностроительного завода, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ поражен на машиностроительном заводе в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении ударами высокоточного оружия поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ на территории машиностроительного завода в Харькове", - сказал собеседник агентства.