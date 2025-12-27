Купянск находится под контролем подразделений Западной группировки

Командир роты с позывным Гранит из центра города заявил, что его личный состав успешно выполняет поставленные задачи, "и что враг будет разбит"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад". Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив видео с бойцами, рассказывающими о ситуации в населенном пункте.

В военном ведомстве сообщили, что подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск "Запад", контролируют Купянск.

Командир роты 1427-го мотострелкового полка с позывным Уран рассказал о ситуации в городе. Он выполняет задачи на одной из центральных улиц. "Я нахожусь в городе Купянске на улице 1-го Мая, на которой успешно работаю со своим подразделением", - сказал он. По его словам, ВС РФ твердо удерживают свои позиции в городе, не позволяя врагу укрепиться. А также продолжают методично ликвидировать небольшие группы противника, прячущиеся в укрытиях.

Кроме того, командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс сообщил, что подразделений ВСУ в районе Купянского молочно-консервного комбината "нет и быть не может".

В свою очередь, командир роты с позывным Гранит из центра Купянска заявил, что его личный состав успешно выполняет поставленные задачи, и что враг будет разбит.