Марочко заявил о начале боев за Резниковку

Военный эксперт также отметил, что российские военнослужащие продвигаются как на северо-запад, так и на юго-запад от этого населенного пункта

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российским бойцам за несколько последних суток удалось продвинуться западнее Свято-Покровского и начать бои за Резниковку ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За несколько суток нашим военнослужащим удалось продвинуться западнее населенного пункта Кирово - оно же Свято-Покровское. Сейчас уже идут бои непосредственно за населенный пункт Резниковка. Наши военнослужащие продвигаются как на северо-запад, так и на юго-запад от данного населенного пункта", - сказал он.

Военный эксперт предположил, что в начале грядущей недели силы РФ могут взять под 100% контроль Резниковку.

Об освобождении Свято-Покровского военными Южной группировки войск Минобороны РФ сообщило 25 декабря. Ранее Марочко заявлял ТАСС, что освобождение Свято-Покровского, открывая оперативный простор, позволяет российским бойцам начать бои за Славянск в ДНР.