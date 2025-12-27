Над регионами России за три часа сбили 43 украинских БПЛА

В частности, российские войска уничтожили 15 дронов над Ростовской областью

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа над регионами РФ 43 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"27 декабря с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 - над территорией Ростовской области, по 6 БПЛА - над территориями Волгоградской и Курской областей, по 4 - над территориями Республики Крым и Липецкой области, 3 - над территорией Белгородской области, по 1 - над территориями Владимирской, Калужской областей и над Московским регионом и 2 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря", - сказали там.