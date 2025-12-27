В Курской области при сбросе взрывчатки с БПЛА погиб мужчина

КУРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку во двор жилого дома в Глушковском районе Курской области, из-за атаки погиб мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

Глава региона написал, что украинские силы совершили атаку в деревне Урусы. Хинштейн также назвал удар ВСУ "подлым".

Он добавил, что информация о последствиях уточняется.