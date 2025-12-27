ВС РФ освобождают Новопавловку и Новоподгородное

Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук доложил об этом президенту России Владимиру Путину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Центр" ведут бои за Новопавловку и продолжают освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области. Об этом сообщил командующий группировкой Валерий Солодчук.

"90-я танковая дивизия во взаимодействии с 41-й армией ведет освобождение Новопавловки, продолжаются бои в Новоподгородном", - сказал он во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.