Путин: наступление в Запорожской области идет "на плечах противника"

Президент попросил командующих передать слова благодарности всему личному составу группировок, выполнявших задачи по освобождению Димитрова и Гуляйполя

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что наступление в Запорожской области идет "на плечах противника".

"Высокие темпы наступления соединений воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область. Практически, насколько я понимаю, на плечах противника все это происходит", - констатировал Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

Путин попросил командующих и командиров, находящихся с ним на связи во время совещания, передать слова благодарности всему личному составу группировок, выполнявших задачи по освобождению Димитрова и Гуляйполя. "Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом специальной военной операции", - поручил глава государства.