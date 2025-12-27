Минобороны показало кадры выполнения боевых задач в разных районах Купянска

На опубликованных кадрах бойцы ВС РФ находятся в районах молочно-консервного комбината и сахарного комбината города

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры военнослужащих группировки войск "Запад", выполняющих задачи в разных районах Купянска.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

На видео, предоставленном военным ведомством, военнослужащие находятся в районах Купянского молочно-консервного комбината и Купянского сахарного комбината.

Ранее в МО РФ сообщили, что город Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".