Депутат Кувачев: тактика перекрытия путей ВСУ помогла при взятии Гуляйполя

Парламентарий подчеркнул, что такая стратегия дает возможность с минимальными потерями достигать поставленных задач

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Освобождение Гуляйполя стало возможным благодаря применению армией России тактики взятия полей обеспечения Вооруженных сил Украины. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат заксобрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Тактика взятия путей обеспечения противника дает возможность с минимальными потерями достигать поставленных задач", - сказал он.

Кувачев подчеркнул, что подобная ситуация стала тенденцией.