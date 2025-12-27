Депутат Кувачев: тактика перекрытия путей ВСУ помогла при взятии Гуляйполя
19:52
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Освобождение Гуляйполя стало возможным благодаря применению армией России тактики взятия полей обеспечения Вооруженных сил Украины. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат заксобрания Запорожской области Степан Кувачев.
"Тактика взятия путей обеспечения противника дает возможность с минимальными потерями достигать поставленных задач", - сказал он.
Кувачев подчеркнул, что подобная ситуация стала тенденцией.