Командир Тайфун: штурмовики "Востока" вошли в Косовцево незамеченными для ВСУ

Бойцы зашли неожиданно, в туман, рассказал командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии
02:23

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" вошли в населенный пункт Косовцево в Запорожской области незамеченными для ВСУ, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Тайфун.

"Противник нас не встречал. Мы зашли неожиданно, в туман. Он [противник] даже не знал, что мы движемся к нему", - сказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области. 

