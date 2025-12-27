Командир Тайфун: штурмовики "Востока" вошли в Косовцево незамеченными для ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:23
ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" вошли в населенный пункт Косовцево в Запорожской области незамеченными для ВСУ, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Тайфун.
"Противник нас не встречал. Мы зашли неожиданно, в туман. Он [противник] даже не знал, что мы движемся к нему", - сказал командир.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области.