ВС РФ ударили по энергетической инфраструктуре ВСУ

Российские военные нанесли удар ракетами "Кинжал"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины нанесли удар ракетами "Кинжал" по энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Минобороны сообщает, что в ответ на недавние атаки Украины на гражданские объекты в России Вооруженные силы РФ провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотные летательные аппараты. Удар был направлен на объекты энергетической инфраструктуры, важные для ВСУ, а также на предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Операция достигла своих целей.

"Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в ведомстве.