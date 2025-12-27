Буданов заявил о необходимости переговоров с Россией

По мнению начальника украинской разведки, февраль может стать наиболее благоприятным периодом для достижения мирного соглашения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о необходимости переговоров Киева с Москвой, так как без них невозможно урегулировать конфликт.

"Переговорный процесс необходим, без него не обойдется", - сказал Буданов в интервью украинскому изданию "Общественное".

При этом, по словам Буданова, переговорщики нацелены на то, чтобы достичь своих целей: "Переговорщики думают о своей стране. Они не должны думать о других странах. И россияне прежде всего должны думать о России. Мы с вами - об Украине".

По его мнению, февраль "может стать наиболее благоприятным периодом для достижения мирного соглашения". "Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее", - подытожил Буданов.

24 декабря Владимир Зеленский сообщил журналистам о плане из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС.

26 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что распространенный Украиной план урегулирования кардинально отличается от тех 27 пунктов, которые начиная с первых чисел декабря Россия отрабатывает в контактах с американской стороной. Позже в этот же день президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что без его одобрения выдвинутый Зеленским мирный план по урегулированию на Украине ничего не значит.