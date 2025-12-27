ТАСС: в боях за Гуляйполе уничтожено свыше батальона живой силы ВСУ

Российская армия зачистила более 7 100 зданий и строений, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более батальона живой силы ВСУ было уничтожено в ходе освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В результате боевых действий зачищено более 7 100 зданий и строений, уничтожено свыше батальона живой силы ВСУ из состава 102-й отдельной бригады территориальной обороны, 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта", - рассказал собеседник агентства.