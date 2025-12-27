МО РФ: освобождение Гуляйполя создало условия для продвижения российской армии
17:36
обновлено 17:55
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Освобождение города Гуляйполе создало условия для дальнейшего продвижения ВС РФ на запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Освобождение населенного пункта Гуляйполе стало важным этапом в развитии наступательных действий и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Восток" на запорожском направлении", - говорится в сообщении.