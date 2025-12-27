МО РФ: освобождение Гуляйполя создало условия для продвижения российской армии

В ведомстве подчеркнули, что освобождение города стало важным этапом в развитии наступления российской армии

Редакция сайта ТАСС

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Освобождение города Гуляйполе создало условия для дальнейшего продвижения ВС РФ на запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Освобождение населенного пункта Гуляйполе стало важным этапом в развитии наступательных действий и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Восток" на запорожском направлении", - говорится в сообщении.