ВС РФ ускоренно продвигается к Славянску
Редакция сайта ТАСС
18:31
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Южная группировка войск после освобождения Северска ускоренно продвигается в направлении Славянска в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Южная группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска", - сказал Герасимов, докладывая президенту России Владимиру Путину.