ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВС РФ ускоренно продвигается к Славянску

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об этом президенту России Владимиру Путину
Редакция сайта ТАСС
18:31

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Южная группировка войск после освобождения Северска ускоренно продвигается в направлении Славянска в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Южная группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска", - сказал Герасимов, докладывая президенту России Владимиру Путину. 

УкраинаРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичВоенная операция на Украине