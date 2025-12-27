ВС РФ ускоренно продвигается к Славянску

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об этом президенту России Владимиру Путину

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Южная группировка войск после освобождения Северска ускоренно продвигается в направлении Славянска в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Южная группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска", - сказал Герасимов, докладывая президенту России Владимиру Путину.