ТАСС: у Варачина уничтожены две штурмовые группы ВСУ

Цели ликвидированы комплексным огневым поражением, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Две штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады ВСУ уничтожены в районе Варачина Сумской области при неудачной контратаке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении противник силами двух штурмовых групп 71-й отдельной егерской бригады предпринял попытку провести контратаки на позиции наших бойцов в районе южнее Варачина. Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой. Обе вражеские боевые группы уничтожены комплексным огневым поражением", - сказал собеседник агентства.