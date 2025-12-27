Путин: ВС РФ проявили смекалку при освобождении Димитрова

Президент России поблагодарил военных за проделанную работу

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выслушав доклад командиров освободившей Димитров 5-й мотострелковой бригады, поблагодарил военнослужащих за эффективную работу и проявленную смекалку.

"Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат, - обратился Путин в ходе совещания на одном из командных пунктов СВО. - Поздравляю <…> всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений".

"Знаю - и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!" - добавил президент.

"Примите с моей стороны самые наилучшие в связи с наступающим новым годом. Поздравляю, ребята!" - заключил верховный главнокомандующий.