Путин: ВС РФ проявили смекалку при освобождении Димитрова
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выслушав доклад командиров освободившей Димитров 5-й мотострелковой бригады, поблагодарил военнослужащих за эффективную работу и проявленную смекалку.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат, - обратился Путин в ходе совещания на одном из командных пунктов СВО. - Поздравляю <…> всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений".
"Знаю - и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!" - добавил президент.
"Примите с моей стороны самые наилучшие в связи с наступающим новым годом. Поздравляю, ребята!" - заключил верховный главнокомандующий.