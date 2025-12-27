ВСУ за сутки потеряли около 1210 солдат в зоне СВО

Согласно данным Минобороны, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 180 солдат, от действий группировки "Запад" - до 200

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1210 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 180 солдат, от действий группировки "Запад" - до 200, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили до 115, "Центр" - более 440, на направлении "Восток" - свыше 220 и "Днепр" - до 55 военнослужащих.