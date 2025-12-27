Дроноводы "Запада" сорвали попытки ротации и снабжения ВСУ в Купянском районе

Кадры объективного контроля показали прямые попадания FPV-дронов и уничтожение боевой бронированной машины "Козак", трех пикапов и наземного робототехнического комплекса

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области уничтожили авто- и бронетехнику, а также наземный робототехнический комплекс ВСУ, сорвав ротацию и снабжение противника.

"Военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали очередные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава и боеприпасов на автомобилях повышенной проходимости в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Кадры объективного контроля показали прямые попадания FPV-дронов и уничтожение боевой бронированной машины "Козак", трех пикапов, пытавшихся прорваться в район одного из населенных пунктов Купянского района, а также уничтожение наземного робототехнического комплекса, пытавшегося доставить боеприпасы на передовые позиции ВСУ.