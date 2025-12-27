ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин поблагодарил военных за освобождение Гуляйполя

Президент поблагодарил их в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск
17:34
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил большую благодарность российским военным за освобождение от ВСУ Гуляйполя. Он поблагодарил их в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.

"Спасибо, Вячеслав Евгеньевич [Веденин, командир 57-1 мотострелковой бригады], спасибо большое вам за этот результат, всем вашим бойцам и командирам. Хотел бы в этой части нашего совещания сказать, что и освобождение Димитрова, и освобождение города Гуляйполе - это важные результаты боевой работы", - сказал российский лидер. 

Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине