ВС России поразили места производства ударных дронов для ВСУ

Поражение нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили места производства ударных беспилотников для Вооруженных сил Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным Министерства обороны, российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали места сборки ударных дронов, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 154 районах.