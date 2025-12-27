Группировка "Запад" уничтожила 46 пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили за сутки 46 пунктов управления БПЛА ВСУ и терминал спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили положение по переднему краю.

"Военнослужащие группировки войск "Запад", в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили до 220 военнослужащих, танк Т-72, боевую бронированную машину "Казак", 16 автомобилей, артиллерийское орудие Д-30, 6 минометов и 8 наземных робототехнических комплексов противника. <...> Кроме того, вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, терминал спутниковой связи Starlink и 4 полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказал он.

Бойцы группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Глушковки, Подолов, Богуславки, Дробышево, Купянска-Узлового, Благодатовки и Новосергеевки.

Ракетные войска группировки нанесли удар управляемыми снарядами РСЗО "Ураган" по пунктам временной дислокации подразделений беспилотных систем тяжелой механизированной бригады ВСУ. Расчетами ПВО, группами РЭБ и постами воздушного наблюдения подавлены и сбиты в воздухе 40 БПЛА самолетного типа и 65 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 противника.