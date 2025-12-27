Командир Лев: солдаты ВСУ пили чай, когда ВС РФ вошли в Косовцево

Об освобождении населенного пункта в Запорожской области сообщили в Минобороны РФ 27 декабря

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Украинские солдаты в одном из домов в Косовцеве в Запорожской области при заходе российских штурмовиков пили чай, рассказал ТАСС командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Лев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай", - сказал командир.

27 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Косовцево в Запорожской области.