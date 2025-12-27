Герасимов: за две недели ВС РФ взяли три села в Харьковской и Сумской областях

Речь идет о населенных пунктах Высокое, Вильча и Прилипка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска за две недели ВС РФ освободили три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Соединение и воинские части группировки "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Под наш контроль за последние две недели перешли населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области", - сказал он.