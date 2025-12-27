В Харьковской области ликвидировали группу наемников из нацгвардии Украины

Российские войска уничтожили граждан из США, Колумбии и Бразилии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Четверо южноамериканских наемников из 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины (13 брон НГУ) были уничтожены в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Харьковской области уничтожена группа наемников, входивших в состава 13 брон НГУ "Хартия": Исак Матеуш Брага (Бразилия), Мелвин Ротгер Пенья Вильямисар (Колумбия), Эрнан Эмилио Падилья Потес (Колумбия), Гарольд Эдуардо Молина Рамирес (Колумбия)", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что батальон колумбийских наемников в составе "Хартии" появился с приходом на должность комбрига Китоне Даниэля Винсентовича кубинского происхождения.

"Также в результате точного попадания дрона по автомобилю с наемниками ликвидировано трое граждан США, среди которых бывшие военнослужащие спецназа США - Шон Дэвид Маквэй, Хейден Фишер Миллер, Кевин Джеймс Келли младший", - сообщил представитель силовых структур, добавив, что последний ранее служил в элитных подразделениях - 75-м полку рейнджеров и 20-й группе спецназа ("Зеленые береты").