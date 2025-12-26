ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Марочко: силы РФ серьезно закрепились в Копанках

Военный эксперт отметил, что скоро может появиться заявление об освобождении населенного пункта в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
22:07
© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие серьезно закрепились в населенном пункте Копанки Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Касаемо Копанок Харьковской области - они до сих пор остаются в серой зоне, но оперативно-тактическая обстановка говорит, что наши военнослужащие на данном участке местности довольно серьезно закрепились. И вполне вероятно, что в ближайшее время заявление об освобождении данного населенного пункта появится в повестке Министерства обороны Российской Федерации", - сказал он.

24 декабря Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ, совершив накат у Першотравневого, выбили подразделения противника с окраин населенного пункта Копанки. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине