Марочко: силы РФ серьезно закрепились в Копанках

Военный эксперт отметил, что скоро может появиться заявление об освобождении населенного пункта в Харьковской области

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие серьезно закрепились в населенном пункте Копанки Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Копанок Харьковской области - они до сих пор остаются в серой зоне, но оперативно-тактическая обстановка говорит, что наши военнослужащие на данном участке местности довольно серьезно закрепились. И вполне вероятно, что в ближайшее время заявление об освобождении данного населенного пункта появится в повестке Министерства обороны Российской Федерации", - сказал он.

24 декабря Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ, совершив накат у Першотравневого, выбили подразделения противника с окраин населенного пункта Копанки.