ВС РФ пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ на юге-востоке Гришина

Противник пытался вернуть утраченные позиции, сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Валентин Первухин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Центр" пресекли попытку прорыва подразделений 82-й десанто-штурмовой бригады ВСУ на юге-востоке Гришина в ДНР. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Валентин Первухин.

"Подразделениями группировки войск "Центр" продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитрове (украинское название - Мирноград - прим. ТАСС). Пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десанто-штурмовой бригады ВСУ на юге-востоке населенного пункта Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции", - сказал он.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны, бригады национальной гвардии и штурмового полка в районах Новопавловки, Нового Донбасса, Водянского, Крутояровки, Светлого, Грузского, Ивановки и Ракши.

Всего в зоне ответственности группировки "Центр" общевойсковые подразделения и войска беспилотных систем уничтожили более 550 военнослужащих ВСУ, танк, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии противника.