ВСУ дважды атаковали объект теплоснабжающей организации Горловки

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дважды атаковали дроном объект теплоснабжающей организации Горловки, есть повреждения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже Приходько уточнил, что ВСУ вновь нанесли удар по объекту, пострадавших нет.