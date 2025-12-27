Путин назвал освобождение Димитрова серьезным шагом к полному освобождению ДНР

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Освобождение Димитрова от ВСУ - это серьезный шаг к полному освобождению ДНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.

"Что касается Димитрова - это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики", - сказал он.