Путин назвал освобождение Димитрова серьезным шагом к полному освобождению ДНР
17:35
обновлено 17:38
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Освобождение Димитрова от ВСУ - это серьезный шаг к полному освобождению ДНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
"Что касается Димитрова - это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики", - сказал он.