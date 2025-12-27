Герасимов: ВС РФ освободили Степногорск в Запорожской области

Завершается уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском, отметил начальник Генштаба

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские войска освободили населенный пункт Степногорск Запорожской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" ведут наступательные действия на запорожском направлении, освободили населенный пункт Степногорск и завершают уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском", - сказал он.