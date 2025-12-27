ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ВС РФ зачищают Гуляйполе от остатков сил ВСУ

На преодоление глубокоэшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней, рассказал командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев
Редакция сайта ТАСС
18:22

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" зачищают Гуляйполе в Запорожской области от остатков сил ВСУ. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев.

"Военнослужащие 57-й и 60-й мотострелковых бригад 5-й армии к исходу 26 декабря завершили освобождение города Гуляйполя. Жилые кварталы города были превращены противникам в укрепленный район. На преодоление глубокоэшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем. Проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ", - сказал он в докладе президенту РФ Владимиру Путину. 

