ВС РФ зачищают Гуляйполе от остатков сил ВСУ

На преодоление глубокоэшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней, рассказал командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" зачищают Гуляйполе в Запорожской области от остатков сил ВСУ. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Восток" Андрей Иванаев.

"Военнослужащие 57-й и 60-й мотострелковых бригад 5-й армии к исходу 26 декабря завершили освобождение города Гуляйполя. Жилые кварталы города были превращены противникам в укрепленный район. На преодоление глубокоэшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем. Проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ", - сказал он в докладе президенту РФ Владимиру Путину.