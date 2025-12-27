Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников
Редакция сайта ТАСС
13:55
обновлено 14:12
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны РФ сбили шесть летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в Max.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Ранее Собянин сообщал о трех дронах, сбитых над столицей.
На месте, где упали обломки, трудятся сотрудники экстренных служб, написал он.
В новость внесены изменения (17:11 мск) - добавлена информация об увеличении числа беспилотников, сбитых над Москвой.