Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны РФ сбили шесть летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в Max.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Собянин сообщал о трех дронах, сбитых над столицей.

На месте, где упали обломки, трудятся сотрудники экстренных служб, написал он.

В новость внесены изменения (17:11 мск) - добавлена информация об увеличении числа беспилотников, сбитых над Москвой.