САУ "Мальва" уничтожила пехоту и технику ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие ВС РФ высоко оценили эту самоходную артиллерийскую установку, отметив ее преимущества в скорости перезарядки и маневренности

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мальва" группировки войск "Запад" уничтожил боевую технику и укрытия с пехотой ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На кадрах расчет новейшей самоходной артиллерийской установки "Мальва" 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанес удар и уничтожил боевую технику и укрытия с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Российские военнослужащие высоко оценили "Мальву", отметив ее преимущества в скорости перезарядки и маневренности в сравнении с другими САУ. "Работал ранее на 2С3 "Акация". Маневреннее и скорострельнее "Мальва", я считаю. Зарядка автоматическая. Цели считаешь на компьютере уже", - сказал командир орудия с позывным Пират.

Отмечается, что после успешного выполнения задачи расчет оперативно сменил огневую позицию.