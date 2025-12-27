ВС РФ развернули флаг России в Димитрове

Город был последним очагом обороны ВСУ в красноармейской агломерации, отметили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" развернули Государственный флаг Российской Федерации в Димитрове в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"После зачистки населенного пункта от украинских боевиков, ранее окруженных в населенном пункте, военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" развернули Государственный флаг Российской Федерации в освобожденном городе Димитрове в Донецкой Народной Республике - последнем очаге обороны формирований ВСУ в красноармейской агломерации", - говорится в сообщении.