ВС РФ развернули флаг России в Димитрове
18:13
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" развернули Государственный флаг Российской Федерации в Димитрове в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"После зачистки населенного пункта от украинских боевиков, ранее окруженных в населенном пункте, военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" развернули Государственный флаг Российской Федерации в освобожденном городе Димитрове в Донецкой Народной Республике - последнем очаге обороны формирований ВСУ в красноармейской агломерации", - говорится в сообщении.