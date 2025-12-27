Группировка "Юг" уничтожила танк Leopard и пункт управления БПЛА ВСУ

Российские бойцы нанесли удар барражирующими боеприпасами "Ланцет"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки войск с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили танк Leopard 1A5, буксируемую гаубицу Д-20 и пункт управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении специальной военной операции операторами ударных БПЛА войск беспилотных систем в составе 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожены 152-мм буксируемое орудие Д-20, танк немецкого производства Leopard 1A5 и пункт управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе населенного пункта Николайполье специалисты подразделения войск беспилотных систем обнаружили танк Leopard 1A5 ВСУ. После проведения доразведки цель была поражена барражирующим боеприпасом "Ланцет". Также "Ланцетами" в районе населенного пункта Дружковка уничтожено 152-мм буксируемое орудие Д-20 и ПУ БПЛА противника.