Путин: ВС РФ уверенно удерживают инициативу в СВО

Российская армия продолжает выполнение задач специальной военной операции на всей линии боевого соприкосновения, сказал глава государства

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский военные уверенно удерживают инициативу в зоне проведения СВО. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

"Вооруженные силы Российской Федерации уверенно удерживают инициативу, продолжают выполнение задач специальной военной операции на всей линии боевого соприкосновения", - сказал президент.