В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в селе Коновалово Белгородской области в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

"По селу Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину, получившего слепые осколочные ранения лица, шеи, ноги, а также баротравму, вывезли бойцы "БАРС-Белгород". Они передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставляет его в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. "Информация о последствиях уточняется", - сообщили в оперштабе.